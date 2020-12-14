تراند اليوم : يابتوع الشائعات ظلمتوا الهضبة.. كل فيديوهات التلقيح متفبركة – إتفرج

عمرو دياب “بيلقح” على دينا الشربيني .. عنوان ربما شاهدته خلال الأيام الماضية مرفقًا بفيديوهات للهضبة من حفلات غنى فيها مقاطع من بعض أغنياته فسرها البعض بأنها تلميحات من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني في ظل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية حول تفاصيل علاقتهما.

أبرز هذه الفيديوهات ذلك المقطع الذي انتشر مؤخرًا لعمرو دياب وهو يمزح مع تامر حسين مؤلف أغنية “أماكن السهر” ، حيث علق الهضبة على جملة ” ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل” ، بعد غناء المقطع قال دياب: “المؤلف أفور أوي”.

ثم عاد ومدح تامر حسين قائلًا: بس شاعر شاطر جدًأ.

التقطت السوشيال ميديا هذا المقطع وتداوله الكثيرون وربما بعض المواقع في إشارة إلى أن عمرو دياب حاول التلميح بشكل سلبي حول علاقته بدينا الشربيني.

المفارقة التي لم يدركها كثيرون أن هذا المقطع كان من حفل ختام مهرجان الجونة الذي أحياه عمرو دياب، وكان برفقته وقتها دينا الشربيني التي كانت متواجدة بين الجمهور، وهو مايعني أن المسألة لم تخرج عن اطار المزاح بين عمرو ومؤلف الأغنية.

يظهر في هذا الفيديو تاريخ نشره وهو نهاية شهر أكتوبر الماضي وتحديدًا عقب حفل عمرو دياب في ختام مهرجان الجونة والذي كانت متواجده فيه دينا الشربيني بصحبة عمرو.

في هذا الوقت أيضًا نشرنا كواليس الحفل كاملة حيث يمكنك متابعتها من

المقطع الثاني والذي انتشر لعمرو من احد الحفلات وهو يغني جزءا من أغنية يقول فيها “اللي كان أكبر طموحه اني اتصور معاه” والتي كتبها الشاعر أحمد المالكي منذ عامين تقريبًا ، وربطها البعض بأنها رسالة من عمرو دياب إلى دينا الشربيني في الفترة الأخيرة.

الحقيقة أن الفيديو المتداول كان من حفل أحياه الهضبة في ديسمبر عام 2018 وغنى خلاله مقطعًا من الأغنية لأول مرة ، ولكن الأغنية لم تطرح في أي من ألبوماته حتى الأن.