في ذكرى وفاته الثانية.. لماذا عمل حسن كامي "شيالا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الثانية على وفاة الفنان حسن كامي، إذ رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018.

وفي ذكرى رحيله نكتب عن السبب الذي جعله يعمل شيالا، رغم أنه ابنا لأسرة ارستقراطية..

قال حسن كامي في لقاء تليفزيوني لبرنامج "مفاتيح"، الذي كان يقدمه الإعلامي مفيد فوزي على قناة "دريم": "أثناء دراستي في كلية الحقوق، كنت أحصل على دروس في الغناء تكلفني 2 جنيه ونصف شهريًا، فذهبت لأسرتي أطلب منهم توفير هذا المبلغ، وكانت ظروفنا الاجتماعية ليست على ما يُرام"، مضيفًا "قالولي مش معانا، ودلوقتي هتغني وبعد سنتين هتقول هرقص، ركز في دراستك".

وأكد كامي أنه شعر بالخجل، وقرر ألا يطلب طوال حياته من أحد أي شيء، واختار أن يعمل إلى جانب دراسته، واتفق مع صديق لديه كان يدرس في كلية التجارة، ويمتلك والده شركة كبيرة في السياحة، أن يوفر له وظيفة هناك، وعندما شاهد مدير الشركة هيئته قال له "عاملي راجل ابن ذوات روح شوف الراجل ده هيقولك إيه هتعمله، وهديك 10 صاغ في الساعة"، ليختار له الرجل وظيفة "شيال"، وكانت توفر له شهريًا أربعة أو خمسة جنيهات، يدفع منها مصاريف دروسه ويذهب بالباقي ليتنزه مع الفتيات أو يدخل السينما.

حسن كامي شارك في عدة أعمال سينمائية، بينها: "بالألوان الطبيعية"، "حسن طيارة"، "زكي شان"، "إسكندرية نيويورك"، "فرح"، "ناصر 56"، "كشف المستور"، "الحب والرعب".

كما شارك "كامي" في العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومنها: "العراف"، "وادي الملوك"، "مملكة الجبل"، "أميرة في عابدين"، "المصراوية"، "الخفافيش"، "اغتيال شمس"، "قاسم أمين"، "الملك فاروق".

من أشهر مسرحيات حسن كامي: "الناس بتحب كده"، "سندريلا"، "دلع الهوانم"، "إنقلاب"، "يا أنا يا أنت".