خاص.. حقيقة تحقيق فيلم "فيرس" صفر إيرادات ورفعه من دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بعد انتشار أخبار تحقيق فيلم "فيرس" صفر إيرادات، ورفعه من دور العرض السينمائية نظرًا للإقبال الضعيف من الجمهور عليه، تواصل "الخليج 365" مع غرفة صناعة السينما للوقوف على تفاصيل الأمر.

وقال المنتج هشام عبدالخالق، عضو غرفة صناعة السينما، إن الفيلم حقق 100 ألف جنيه إيرادات منذ طرحه وليس صفر إيرادات كما يقال، ولكن بالفعل هذا الرقم ضعيف للغاية، وهو ما ترتب عليه رفعه من دور العرض.

وأضاف: "قرار رفع الفيلم جاء بناءً على رغبة أصحاب دور العرض لإن تكاليف تشغيل القاعة أكبر من إيراداته، وهو ما يعني أن ليس هناك إقبالا من الجمهور".

وتابع عضو غرفة صناعة السينما: "تقاس قوة الفيلم بالأسبوع الأول من طرحه، وغرفة صناعة السينما ليس لها دخل برفع الفيلم، دور العرض هي التي تتخذ هذا القرار وفقًا لرؤيتها تجاه الإقبال على الفيلم".

فيلم "فيرس" بطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبوعوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبدالحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمى المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد، ومن إخراج أسامة عمر.