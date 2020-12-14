أحمد سعد: "كأني بحلم وأنا بغني قدام جمهوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته خلال غنائه أمام جمهوره.

نشر "سعد" صورة له من حفل سابق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "وأنا بغني وقدامي جمهور عظيم، ببقى كأني بحلم حلم جميل مش عايز أصحى منه".

وطرح أحمد سعد مؤخرًا، أغنية "يا بخته" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتم الانتهاء من تسجيلها فى أحد الاستوديوهات، وحقق البرومو أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن أغنية "يا بخته" هي أول تعاون بين المطرب أحمد سعد والفنان الكبير هاني شاكر.