قريبًا.. أيمن بهجت قمر يعلن عن فيلم "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن اقتراب طرح فيلم "تحت تهديد السلاح"، للفنان حسن الرداد. وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب "بهجت قمر": "إن شاء الله قريبًا فيلم (تحت تهديد السلاح)، تأليفي وإخراج محمد حماقي طبعا مش هو ده تشابه أسماء، دعواتكم". فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي.

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