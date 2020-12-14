ظهر في فيلم بعد وفاته وتعرض للاعتقال.. معلومات عن أحمد راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الرابعة على وفاة الفنان الكبير أحمد راتب، إذ أنه رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن أحمد راتب:

- وُلد في يناير 1949 في حي السيدة زينب بالقاهرة.

- بدأ مشواره الفني عند التحاقه بفرقة التمثيل بالجامعة، وذلك أثناء دراسته بكلية الهندسة.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.

- شارك في عدة أعمال سينمائية، ومن أشهر أعماله "الإرهابي"، "السفارة في العمارة"، "صايع بحر"، "علي بيه مظهر"، "الأولة في الغرام"، و"البلياتشو".

- نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون، عن تجسيده لشخصية الموسيقار محمد القصبجي في مسلسل "أم كلثوم".

- كان آخر أعماله السينمائية فيلم "فوبيا"، الذي انتهى من تصويره بالكامل وعُرض عام 2017.

- قدم عشرات الأدوار المساعدة في الأفلام منذ السبعينيات، منها: "واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة"، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها "السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي".

- شارك الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها مسرحية "الزعيم"، فيلم "بخيت وعديلة"، فيلم "المنسي"، فيلم "حتى لا يطير الدخان"، فيلم "واحدة بواحدة".

- قدم حوالي 300 عمل فني، للسينما، والتليفزيون، والمسرح، والإذاعة.

- تعرض الفنان الراحل أحمد راتب، للاعتقال في حياته مرة واحدة، وفقا لما حكاه في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، وقال إنه ظل في الحبس 9 أيام كاملة، وذلك خلال دراسته بكلية الهندسة، مضيفًا: "اعترضنا على الأحكام الصادرة ضد المتسببين فى النكسة، وقولنا إزاي يعني اللى كان سبب في النكسة ياخدوا أحكام صغيرة كدة، صعب علينا وعملنا اعتصام، على الفجر اقتحموا المدرج وضربونا بالخرازانات وخرجونا، كنا بنخرج من المدرج نلاقي البوكس واقف بظهره على البوابة، وودونا سجن القلعة وفضلنا هناك لمدة 9 أيام".