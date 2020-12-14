محمد محمود عبد العزيز يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، زوجة شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلادها.

نشر محمد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "أختي الغالية ومرات أخويا العزيزة كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وبخير وفي أحسن صحة وأحسن حال ومحققه كل اللي تتمنيه وعقبال مليون سنة ودايماً يا رب مجمعانا على خير إن شاء الله".

ظهر الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف في مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل"النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.