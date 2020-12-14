صور| أحدث ظهور لوالدة هبة مجدي.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها بصورتين رفقة والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام". علقت هبة على الصور: "ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك". وانهالت التعليقات على الصور، كتبت الفنانة حنان ترك: "ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب". واكتفت الفنانة جميلة عوض في تعليقها بوضع قلب، وكتبت منى ممدوح: "ربنا يخليهالك يا رب". حصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تاني عن دور "مريم" في مسلسل (فرصة تانية) من مهرجان نجم العرب. مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عاد، العمل عرض رمضان الماضي.

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