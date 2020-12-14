الثلاثاء.. فابريكا تقدم أغاني الكريسماس على مسرح الساقية

يستعد فريق "فابريكا" للاحتفال بالكريسماس في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 من ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معهاالجمهور على خشبة المسرح.
فريق فابريكا تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة التى قامت منذ سنوات بالتفكير فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى.
فابريكا مبادرة كان لابد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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