الليلة..طرح ألبوم كارول الجديد للكريسماس

تستعد الفنانة كارول سماحة، لطرح ألبومها الجديد، حسب ما أعلنت عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

يتم طرح الألبوم كاملاً في تمام الساعة الـ 6 مساءً، عبر قناة كارول الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويتضمن 9 أغاني للكريسماس.

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يذكر أن كارول طرحت أخيراً اغنية"أيام الشتي"، والتي حققت أكثر من 280 ألف مشاهدة، "يوتيوب"، من كلمات وألحان:كارول

سماحة، توزيع: إيلو كالاسي، وتقول كلماتها "في واحد بهالليل ماشي تحت الشتي يدور من ميل لميل عا كرسي ليتكي تعبان جوعان كتير مش قادر يشتكي سامع أصوات العيد وما في حدا يحكي ايام الشتي في ناس على الطريق وحدا بهالدني ما في إلها صديق محرومة من الحب قلبهابردان ايام الشتي في ناس مشردي ما في موقدي أفكارا مشتتي ما عم تقدر تنام ولا ترتاح".

وقد طرحت كارول حديثاً، أغنيتها "من سنة لسنة"، التي حققت أكثر من 23 ألف مشاهدة، وحملت الأغنية الطابع الاحتفالي بليالي رأس السنة، كلمات: كارول سماحة، ألحان:أدوارد بولا، توزيع: إيليو كلاسي، وتقول كلماتها "من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب كلنا إيد بإيد هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا الوجوه الي عم تضحك أحلام بتتحقق ولاد عم تركض هون وهون لقلوب بتتحننوالناس بتتزين صار الميلاد عنا هون".