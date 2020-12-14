فريق إسكندريلا يُحيي حفلًا غنائيًّا بعد غياب على مسرح الساقية

يستعد فريق "إسكندريلا" لتقديم حفل غنائي بعد غياب على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء الجمعة المقبلة 25 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

"إسكندريلا" من الفرق الشبابية التى تهدف لإحياء تراث الشيخ إمام والشيخ سيد درويش وأغاني الشاعر صلاح جاهين وفؤاد حداد وأمين حداد وتميم البرغوثي.

ويشار إلى أن يعود اسم "إسكندريلا" إلى قصيدة الشاعر خميس عز

العرب التى تحمل نفس العنوان.

ونظمت الفرقة العديد من الحفلات فى أغلب مراكز الإسكندرية الثقافية، وتوقف نشاطها تمامًا فى عام 2000 لعدم إمكان تفرغ بعض أفرادها وسفرهم إلى الخارج، ولكن حازم شاهين ومحمد سلطان واصلوا المشوار ولم يجزعوا. وانطلقت" إسكندريلا" مرة أخرى فى 2005، وكانت أولى حفلاتها بساقية

عبدالمنعم الصاوي.

قدم مع الشاعر محيى الدين شريف أغاني نوبية تتكون من قالب الأغنية الحديثة، وكان هذا التعاون وليد الممارسات الاجتماعية لدى أهل النوبة وجزءاً من طقوسها الشفاهية، مجرد أغانٍ تتوارثها الأجيال بتنويعات لحنية ثابتة في الأفراح وحفلات الميلاد وأغنيات العمل.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.