فيديو..أحمد جمال يجتاز الـ 900 ألف مشاهدة بأغنية "النهاية"

حصد الفنان أحمد جمال، بكليب أغنيته الجديدة"، اكثر من 900 ألف مشاهدة، وذلك في أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:نور الدين محمد، الحان:أحمد جمال، توزيع:وليد فايد، وتقول كلماتها" احنا الاتنين انتهينا م اللى كان بينا وخلصنا ليه بقى نغمض عينينا

اللى باقيلنا وناقصنا جبنا اخر كل حاجه ايه بقى لزوم السذاجه اللى بينا مكانش حاجه غير حيطان سجن وحابسنا النهايه جايه جايه ليه نأجل ليه نخاف ده اللى بينا ياحبيبى عدى مرحله اختلاف احنا يظهر اتفقنا مالبدايه على الخلاف".

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يذكر أن جمال قد طرح مؤخراً أغنية "محتاج سنة"، التي تم طرحها خلال سبتمبر الماضي، عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 760 ألف مشاهدة، من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد جمال، توزيع:توما، وتقول كلماتها"محتاج سنه علشاناوصفها حاسس من بدرىانى عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن".