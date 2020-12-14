بعد ساعات.. فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "ابقى قابلني"

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح أحدث أغنياته"ابقى قابلني"، وذلك بعد ساعات على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سيتم طرح الأغنية في تمام الساعة الـ8 مساءً، عبر "يوتيوب"، من كلمات : عمرو المصري، الحان : عمرو الشاذلي، توزيع : عمرو الخضري.

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طرح فضل مؤخراً أغنيته الخليجية"للحين عايش"،

والتي سجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:احمد الصانع، ألحان: عبدالقادر هدهود، توزيع: احمد أسدي، وتقول كلماتها"حين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني منيسوى أخونك عشانه للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علّمني ، من يسوى أخونك عشانه ؟؟".

إضافة إلى أغنية "ليه الجرح"، التي طرحها خلال مطلع نوفمبر الماضي، وسجلت أكثر من 240 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: هاني عبدالكريم، ألحان: وليد سعد، توزيع: عادل عايش، إضافة إلى بعض الإصدارات الغنائية القديمة لـفضل التي قام بإعادة طرحها عبر "يوتيوب"، وحصدت عددًا كبيرًا من المشاهدات.