وزير خارجية المغرب يشيد بدعم البحرين ويرفض التدخلات الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بافتتاح قنصلية البحرين في مدينة العيون، مشيرا إلى رفض بلاده التدخلات الإيرانية في شؤون الدول.

تصريحات بوريطة جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، بمناسبة افتتاح قنصلية البحرين في العيون المغربية.

ومعلقا على زيارة الزياني، قال الوزير المغربي إنها "زيارة تاريخية كونها أول زيارة للمغرب، وأول زيارة لوزير خارجية لمدينة العيون".

وأضاف "علاقات المغرب والبحرين خاصة ومتميزة وقائمة على الصفاء والإخاء والتضامن، تؤطرها وشائج صادقة بين العاهلين وعلاقات تضامن بين البلدين".





ووصف بوريطة افتتاح القنصلية البحرينية بـ"الحدث الهام"، معتبرا إياه "غير مفاجئ كونه تجسيدا لموقف البحرين الذي نراه يوميا في المحافل الدولية والمعارك التي يخوضها المغرب لوحدته الترابية".

مستطردا في وصفه الحدث "هو تجسيد آخر لمنطق التضامن والدفاع عن الوحدة الترابية المغربية التي كانت البحرين تعتبرها قضيتها الوطنية أيضا".

وأكد أن هذا التضامن "ليس فقط شعارا دبلوماسيا بل واقعا ملموسا من الجانبين خاصة أمام التدخلات الإيرانية التي يرفضها المغرب بشكل قاطع".

ولفت وزير الخارجية إلى أن الخطوة البحرينية هذه تتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء، معتبرا الأخير "تحولا هاما في قضية الوحدة الترابية، ومنعطفا دوليا".

في سياق متصل، لفت إلى أن ما حققته البحرين في ظل الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تنمية واستثمار "هو مصدر فخر لكل عربي يشهد به القاصي والداني".