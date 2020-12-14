شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية من محمد فراج لخطيبته بسنت شوقى فى عيد ميلادها: انتى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد فراج، رسالة رومانسية لخطيبته الفنانة بسنت شوقي، في عيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً:" الحبيبة والصديقة، البنت والأخت، وساعات الأم، يعنى بالبلدى كده انتى الحياه، من غيرك الحياه مالهاش طعم و بيكى الحياه بتدب فيها الروح وتبقى حياة، كل سنة وانتى طيبة يا أحلى حياه".

وعلى جانب آخر، انضم كل من الفنان محمد فراج والفنانة ريم مصطفى لقائمة أبطال فيلم "أهل الكهف" والذى يقوم ببطولته النجم خالد النبوى والمقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، وجارى تحضيراته حالياً، حيث اختار المخرج عمرو عرفة المغرب وعاين عدة أماكن من أجل بدء التصوير هناك، ويعود للقاهرة لاستكمال التصوير والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر.

يذكر أن محمد فراج يعرض له فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة منى زكى والذى يحقق إيرادات عالية ومازال في قائمة الصدارة، ويشاركهم في بطولة العمل الفنان مصطفى خاطر، من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.