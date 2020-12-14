شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لصديقة شيا لابوف بعد اتهامه بالاعتداء الجنسى والجسدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، النجمة البريطانية FKA Twigs، بعد اتهامها لصديقها السابق النجم العالمي شيا لابوف، بالاعتداء الجنسى والجسدى، فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بصحيه صديقها مات هيلي.

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ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، قررت الخروج للتمشية للاستمتاع ببعض الوقت برفقه صديقها مات هيلي، بعد عدة ايام من الضغوطات التي تعرضت لها بعد اتهامها لصديقها السابق بالاعتداء الجنسي والجسدى في دعوى قضائية رفعتها في محكمة لوس أنجلوس العليا.

واتهمت Twigs صديقها السابق شيا لابوف، بمنحها مرض ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية عن قصد، وهو ما تسبب لها في الكثير من المعاناة، خلال فترة ارتباطهما التي بدأت في 2018 اثناء تصوير فيلم Honey Boy.

وظهرت النجمة سيا لتؤكد انها أيضا أصابها الضرر منه، فقد تعاون شيا لوبوف مع النجمة سيا فى عام 2015 فى كليب " Elastic Heart "، بينما أكدت سيا البالغة من العمر ( 44 عام ) أنها أيضا أصابها الأذى العاطفى من لابوف مؤكده انه يعانى من الكذب المرضى، واستكملت "إذا كنت تحب نفسك .. ابق آمنا ، ابق بعيدا".

ووفقا لمقال نشرته صحيفة The New York Times، فى قلب الدعوى القضائية، كانت هناك رحلة قام بها الاثنان فى عام 2019، والتى زعم خلالها أن شيا لابوف كان يسيئ لها بشكل متكرر، فبمجرد إيقاظ Twigs فى منتصف الليل كان يحاول خنقها.

وفى طريق العودة من الرحلة تزعم الدعوى أن لابوف كان يقود سيارة بتهور مع Twigs، واستغنى عن حزام الأمان وهدد بتحطم السيارة ما لم تعلن حبها له.

وفى حديثها إلى صحيفة نيويورك تايمز ، قالت Twigs إن فى علاقتها بشيا لابوف التى استمرت أكثر من عام بقليل ، أساء لابوف لها جسديا وعاطفيا وعقليا عدة مرات.