شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الوطنى اللبنانى ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لولادة نزار ميقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت "جمعية تيرو للفنون " و"المسرح الوطني اللبناني " و"مسرح إسطنبولي"، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى المئوية لولادة الكاتب والمخرج اللبناني نزار ميقاتي وذلك في المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة صور، في حضور الفنان عمر ميقاتي والفنانة آمال عفيش وعائلة الفنان الراحل إبراهيم مرعشلي والراحلة هند طاهر، وافتتحت الاحتفالية بمعرض للصور الفوتوغرافية عن حياة نزار ميقاتي المهنية ، وعرض فيلم وثائقي عن مسيرته، كماعرضت مسرحية "لوين بدنا نروح؟" لفرقة تيرو للفنون والتي تناولت معاناة الشباب والهجرة الغير الشرعية في لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يعاني منها الشباب في لبنان .

وأكد مؤسس "المسرح الوطني اللبناني المجاني" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي على "أهمية الاحتفاء بالراحل نزار ميقاتي لما قدمه للمسرح وللفن في لبنان كي تتعرف الأجيال في لبنان على تاريخ رائد من رواد المسرح اللبناني والعربي والتي ستبقى أعماله خالدة مع فرقة المسرح الوطني اليومي الذي كان شوشو نجمه الأول تحت قيادة المعلم نزار ميقاتي ".

وأكد عمر ميقاتي " على أهمية هذا الاحتفال التاريخي بالراحل نزار ميقاتي من قبل جمعية تيرو للفنون ومسرح إسطنبولي الذين حافظوا على مسيرة المسرح الوطني اللبناني من نزار ميقاتي وشوشو الى قاسم إسطنبولي فارس المسرح الوطني الذي أسس المسرح الوطني اللبناني المجاني وأحدث نقلة نوعية على صعيد المسرح والثقافة في لبنان وحوله من مسرح البرجوازية إلى مسرح الشعب " .

أكدت امال عفيش أنها سعيدة بهذا التكريم وخصوصاً في المسرح الوطني اللبناني المجاني الذي يشكل امتداد الى جيلنا والى العصر الذهبي في لبنان وما حققته جمعية تيرو للفنون عجزت عنه الدولة في لبنان وهذا المسرح هو فخر لنا ولكل المسرحيين في لبنان" .

وفي الختام كرمت جمعية تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني المجاني أبطال فرقة المسرح الوطني ومنهم الفنان عمر ميقاتي والفنانة آمال عفيش وعائلة الراحلين إبراهيم مرعشلي وهند طاهر وقدمت لهم دروع تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية على ولادة نزار ميقاتي .

هذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من "سينما الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وتقديم السينما لأي أحد يريد تقديم عمله الفني،وتهدف الى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما المحلية والعالمية،والى اللامركزية عبر "باص الفن السلام" للعروض الجوالة في القرى والبلدات من خلال مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر، مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، ومهرجان تيرو الفني الدولي، ومهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، ومهرجان أيام صور الثقافية، ومهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية .