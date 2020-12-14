شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Croods 2 يواصل الهيمنة على شباك التذاكر للأسبوع الثالث.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة The Croods 2، في حصد 3 ملايين دولار أخري في شباك التذاكر للاسبوع الثالث على التوالى، لتصل إيراداته عالمياً حوالي 76.3 مليون دولار، ليواصل الهيمنة على المركز الأول في سباق الإيرادات قبل اسبوع أعياد الميلاد المقرر لها الأسبوع المقبل، وكان قد حقق فيلم The Croods لعام 2013، ثلاثة ملايين دولار من العروض في 2115 شاشة عرض، وفقًا لـ IndieWire، في حين تشير الأرقام الأخيرة إلى انخفاض بنسبة 32 في المائة، وحقق الجزء الثانى من الفيلم 24 مليون دولار حتى الآن فى الولايات المتحدة، حيث يتوقع محللو الصناعة أن الفيلم قد يصل إلى 35 مليون دولار محليًا.

ويشارك الممثل العالمى بيتر دينكلينج، صاحب شخصية تيريون لانيستر الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، فى الأداء الصوتى للفيلم بجوار عدد كبير من النجوم، منهم نيكولاس كيدج وايما ستون وليزلى مان وريان رينولدز وكلارك دوك وكاثرين كينر، والفيلم من تأليف وإخراج جول كراوفورد.

فيلم The Croods هو مغامرة كوميدية فى عالم ما قبل التاريخ، حيث يتبع العائلة الأولى فى العالم، والتى تشرع فى رحلة لأول مرة فى حياتهم، بعد أن دُمر الكهف الذى يعيشون فيه ويحميهم من الخطر، ومع السفر عبر المناظر الطبيعية الخلابة، تكتشف عائلة كرودز عالماً جديداً لا يُصدق ويمتلئ بالكائنات الرائعة، مما يغير من نظرتهم للحياة إلى الأبد.