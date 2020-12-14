شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حديد يروج لزيارة مصر بعد حضور القاهرة السينمائى: شعب مصر مرح ومتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد عن سعادته الكبيرة بزيارته الأخيرة إلى مصر، بعد حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، ودعا حديد متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، لزيارة مصر مؤكدا على حفاوة الاستقبال الذى حصل عليها، ونشر حديد صورة له، مصحوبا بتعليق:"زوروا مصر .. شعب مصر خارق للعادة مرح وكريم ومتواضع".



محمد حديد

وكان محمد حديد قد نشر مجموعة صور وفيديوهات له خلال زيارته للقاهرة، ومنها زيارته للقلعة ومسجد محمد على، معلقا :"قضيت وقتًا ساحرًا مع أشخاص جميلين وجمهور مذهل وأفراد موهوبين في مهرجان القاهرة السينمائي.. أود أن أشكر أهل القاهرة على لطفهم معى"، موجها شكرا خاصا لمحمد حفظى رئيس المهرجان، قائلا :"شكر خاص على كرم ضيافته.. أنت حقا سيد فى مهنتك".

كما نشر فيديو لمشهد نيل القاهرة الساحر، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"أنا أحب القاهرة"، لينال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيه.

وزار حديد منطقة الأهرامات، مع عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وظهر في مجموعة صور وهو يركب حصانا، معلقا عليها "يوم مصرى حقيقى مع أصدقائى وعائلتى".

وكان رجل الأعمال محمد حديد قال لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بحضوره مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، مشيرا إلى أنه حضر عرض فيلم "غزة مونامور" واستمتع جدا بالفيلم وضحك كثيرا، موضحا أن الفيلم من أجمل الأفلام التى شاهدها.