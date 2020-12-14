اللي يزعلها.. أغنية لحميد الشاعري تخطت الـ40 ألف مشاهدة

حقق الفنان حميد الشاعري، بأغنيته الجديدة "اللي يزعلها"، أكثر من 40 ألف مشاهدة، وذلك في 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:عزيز، توزيع:طارق الجابر، وتقول كلماتها"اللَّيّ يزعلها هزعله يزعل ويجيب ناس يزعلوا

ماهو مش معقول قمراية كده تتعاملوا معاها بالشكل ده فيه فرق كبير في المستوى وأنا مقبلش عليها الهوا لازم تتعامل بالراحة ونشيلها عَلَى كفوف الراحة، مَش قَد زعلها بصراحة الموضوع دَه مش هقبله".

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يذكر أن آخر إصدارات حميد الغنائية كانت من خلال اغنية "وانت في حضني"، التي حققت أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات : هاني الصغير الحان توزيع : حميد الشاعري، ويقول مطلعها"وانت في حضني انا تسكت كل الدنيا تبقى سكات بتقرب تبعد كل المسافات ياللي جمالك ماتقالش في حكايات وانت

في حضني انا وانت في حضني انا بسرح جوة عنيك زي المولودياللي وهبته حنين وحنان ووجود وانت معايا بحس ان انا موجود وانت في حضني انا".

إضافة إلى أغنية "هلهلي"، التي حققت أكثر من 580 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع:توما، ويقول مطلعها"هلهلي. كنت عايش هلهلي. عمري ده مش فارقلياي حاجة في أي حاجة. واللي جاي مش باينلي جيتي انتي. يا حياة قلبي انتي. نو عينيا حبيبتي فجأة غيرتي كل حاجة. لما حبك ندهلي.يا وردة. عاملة ايه النهارده كل يوم انتي أحلى".