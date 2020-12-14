الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش

تحيى دار الاوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار فريد الاطرش، حيث تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 17 ديسمبر علي المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج باقة من ألحان الموسيقار الراحل والتى أثرت مكتبة الموسيقى العربية ، منها موسيقى لحن الخلود ، قلبى ومفتاحه ،احبك يانى ، أحبابنا يا عين ، أنت واحشنى ، يا حبايبى يا غاليين ، اوبريت متقولش لحد ، موسيقى توته ، مايكونش ده ، كلمة عتاب ، أول همسة ، بقى عايز تنساني ، يا ساعه بالوقتأجرى ، فوق غصنك يا لمونه ، حكاية غرامى وسنة وسنتين ..
أداء ابراهيم رمضان ، أميرة سعيد ، محمد طارق ، ساره ذكى ، محسن ابراهيم ، ريم كمال ووليد حيدر .
أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس ، أحمد رامي ، أحمد شفيق كامل ، الأخطل الصغير ، إسماعيل الحبروك ، بديع خيري ، بيرم التونسي ، صالح جودت ، فتحي قورة ، كامل الشناوي ، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان ، شادية ، فايزة أحمد ، صباح ، مها صبري ، وديع الصافي ، نور الهدى ومحرم فؤاد , توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .
المعروف ان فريد الاطرش يُعد احد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا ، بدأ مشواره الفنى بعد
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