في ذكرى وفاة قطة السينما العربية.. معلومات لاتعرفها عن زبيدة ثروت

حلت أمس الذكرى الرابعة على وفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت التي لقبها الجمهور بقطة السينما العربية، فهي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من محبيها في الوطن العربي.

اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وغابت عن الإعلام باستثناء الأخبار التي نشرت عنها من حين لآخر حتى وفاتها منتصف شهر ديسمبر 2016، وظهرت للمرة الأولى والأخيره منذ اعتزالها من خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه (بوضوح) في عام 2014.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القديرة زبيدة ثروت:

والدها كان ضابطاً، أمها حفيدة السلطان حسين كامل، زبيدة هي ثاني شقيقاتها التوأم حكمت، وأخت صلاح، والتوأم علاء

و كمال.

نجحت في ( مسابقة ملكة جمال الشرق) التي أقامتها مجلة الجيل و (مسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما) التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية.

اختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها ومثلت مع الفنان يحيى شاهين فيلم الملاك الصغير، وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.

كان أول فيلم سينمائي لها هو (دليلة) عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ.

وأجمل افلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم (يوم من عمري)، أطلق عليها بعض النقاد لقب (ملكة الرومانسية).

قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل (نساء في حياتي) مع

رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك (الملاك الصغير) مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و(بنت 17) مع أحمد رمزي وزوزو ماضي و(شمس لا تغيب) مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، و(في بيتنا رجل) مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم (زمان يا حب) مع الموسيقار فريد الأطرش.

آخر عمل شاركت فيه كان مسرحية اسمها (عائلة سعيدة جدا) مع المرحوم أمين الهنيدي والمنتصر بالله تأليف وإخراج الراحل السيد بدير.

ومثلت أيضا مسرحية (20 فرخة وديك) وقررت الاعتزال في أواخر السبعينيات بعد فيلم المذنبون إخراج سعيد مرزوق.

فازت في ( مسابقة أجمل مراهقة) وهي مسابقة نظمتها مجلة الجيل بفارق خمسة آلاف صوت عن الفتاة التي حصلت على المركز الثاني، ونشرت المجلة صورتها على مساحة كبيرة فلفتت أنظار المخرجين والمنتجين بعد بضع سنوات على عملها بالفن التحقت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.