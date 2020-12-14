- 1/2
- 2/2
محمد رمضان
بعد اتهام الفنان محمد رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة على تلفزيون “ON”، إن التحقيقات مع رمضان تمت عصر أمس الأحد، مضيفا: “الساعة الرابعة مساء اليوم حضر رمضان إلى النقابة وخضع للجنة التحقيق، التي شملت في عضويتها مستشارا يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وهما سامي مغاوري وأيمن عزب”.
وأشار زكي إلى أن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيقا، وليس مؤتمرا، فهو لا يحتاج إلى الضجة الإعلامية.
ونفى نقيب المهن التمثيلية، علمه بتفاصيل التحقيقات، قائلا: “لا أعرف أي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه، وأنا لم أسأل”.
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ضجت مؤخرا بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: “الفن دوما يجمعنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة سيادية تحقق مع محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.