“شكرًا من قلبي”.. مي كساب تطمئن متابعيها على حالتها الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: طمأنت الفنانة المصرية مي كساب، متابعيها على حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت مي كساب: “شكرًا من قلبي على سؤالكم عني إمبارح، قضيت يوم مش حلو في المستشفى من معدتي، بس ألف حمد وشكر لله بقيت أحسن ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعًا”.

وكان مطرب المهرجانات أوكا، نشر صورة ظهر فيها ممسكًا بيد زوجته المطربة مي كساب، من داخل المستشفى، عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي”.