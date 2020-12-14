رسميًا: هيفاء وهبي ضرة يسرا

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن شركة “العدل غروب” للإنتاج الفني تتّجه في الساعات المقبلة للإعلان رسميًا عن تعاقدها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمشاركة في بطولة مسلسل الفنانة المصرية القديرة يسرا المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتجسد هيفاء وهبي خلال أحداث المسلسل الجديد دور ضرة يسرا وتكون في مواجهة قوية أمامها وتدخلان في صراعات طوال أحداث العمل الذي كتبه أحمد عادل وسيتولى إخراجه سامح عبدالعزيز.

وأشارت تقارير إلى أن عمليات التصوير ستنطلق قريباً خلال الفترة المقبلة.

وتصدر خبر مسلسل النجمتين مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر جمهور النجمتين عن سعادتهم بهذا اللقاء معبرين عن شوقهم لمعرفة أحداث العمل المنتظر.