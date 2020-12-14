بالفيديو – فرح يوسف تتحدث عن تفاصيل زواجها من أجنبي ورد فعل أهلها

متابعة بتجـــــــــرد: تحدثت الفنانة فرح يوسف وهي ترتدي الفستان الابيض والطرحة عن قصة حبها وتفاصيل تعارفها وزواجها من حبيبها الفنزويلي كريستيان.

وكشفت في لقاء مع theinsider بالعربي انها تعرفت على الشاب قبل فترة ووجدت تقبل منه لعاداتنا الشرقية وثقافتنا العربية واحترمها، وقالت: “حسيت انه عنده قابلية كثير ليصير حدا مننا. بحب هيدا الشي وصارت حمدلله”.

وتحدثت عن اول لقاء له مع عائلتها في سوريا، وقالت: “اول شي كان في صعوبة شوي لاننا من ثقافتين مختلفتين تماما بس بالنهاية الحب بيصنع المعجزات”.

وروت تفاصيل حفل زفافها الذي قررت مع حبيبها ان يحتفلا به بعد عودتهما من اميركا الا ان انتشار فيروس كورونا منعهما من ذلك.

من جهة ثانية، تتحضر النجمة السورية لاصدار أغنية “زي وردة” باللهجة المصرية من كلمات والحان الفنان محمد رفاعي وتوزيع الفنان احمد ابراهيم. أما الكليب يحمل توقيع المخرج المتميز عادل سرحان.