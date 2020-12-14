بالصور – الشبه بين ناصر القصبي وابنه يشغل الجمهور

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعت الفنان السعودي ناصر القصبي وابنه الأكبر راكان. ولفت الأخير الأنظار حيث رأى الكثيرون أنه يتمتع بالوسامة.

وقارن آخرو ن بين شكل الشاب وشكل والده واعتبروا أنه نسخة طبق الأصل عنه فيما لفت آخرون إلى أنه يتشارك معه بعض ملامحه فقط.

ويشار إلى أن القصبي متزوج من الكاتبة بدرية البشرة ولديه منها 3 أبناء هم راكان وهالة ومهند. ويذكر أنه أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين بعد نشره صورة التقطت في أحد المطاعم. ومن خلالها سخر من الطريقة التي يتم استخدامها من أجل تقديم الفطور والتي اعتبرها غريبة.

وظهر فيها طبق حيث أشار إلى أنه عليه استعمال ما يشبه المجرفة الزراعية من اجل تناول الطعام الذي وضع فيه. وعلق على هذا بطريقة طريفة وكتب: “أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفة قلت له (وأنا أتميلح). واو هاو نايس”. وأضاف: “تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفة”. وتفاعل معه عدد كبير من الناشطين الذي أثنوا على طرافته وخفة دمه معربين بدورهم عن استغرابهم هذه الطريقة.