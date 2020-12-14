محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
أكد المنتج السينمائي هشام عبد الخالق، أن غرفة صناعة السينما لا تترصد فيلم "صاحب المقام" بعينه أو غيره من الأفلام التي تُعرض على المنصات الإلكترونية وتمنع عرضها في صالات السينما.
أضاف عبد الخالق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "إحنا أخدنا قرار في الغرفة لمصلحة السينما والسينمائيين مش ضد فيلم أو منتج أو موزع، وهو أن الفيلم ينزل في دور السينما أولا ثم يُعرض على المنصات".
تابع أن الهدف من قرار عرض الفيلم في دور السينما قبل المنصات هو حفظ صناعة السينما وحقوق السينمائيين، لافتا إلى أن "المنتج حر في اختيار قرار عرض فيلمه ولكن إذا قرر المنتج العرض على المنصات أولا لا يحق له عرضه فى السينما".
واصل: "مخالفة هذا القرار يهدد دور العرض وصناعة السينما، وإحنا كنا بنعاني من القرصنة، هل ينفع أن فيلم موجود على منصة بعدين نعرضه سينما؟ لازم يكون القرار كده عشان نحافظ على صناعة السينما".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام عبدالخالق: عرض الأفلام الجديدة على المنصات يهدد صناعة السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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