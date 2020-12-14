وفاة ديفيد كورنويل أشهر مؤلفي روايات التجسس في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

توفيّ، السبت، الكاتب البريطاني ديفيد كورنويل عن عمر يناهز 89 عامًا ، والذي يعد من أشهر مؤلفي روايات التجسس البريطاني، المعروف للعالم باسم جون لو كاريه، وفقًا لما أعلنه وكيله الأدبي.

وقالت عائلة لو كاريه في بيان، الأحد، إنه مات بسبب التهاب رئوي. وخلف زوجته جين وأربعة أبناء.

وقال جوني غيلر، الرئيس التنفيذي لوكالة “The Curtis Brown Group” الأدبية:” لقد مثلت ديفيد لما يقرب من 15 عامًا.. بفقدانه، خسرت معلمًا وملهما وصديقا عزيزا”.

ووصف غيلر، لو كاريه بأنه “عملاق الأدب الإنكليزي بلا منازع”.

وقد ولد لو كاريه عام 1931 ودرس بكل من جامعتي بيرن وأكسفورد، كما خدم لفترة وجيزة في المخابرات البريطانية خلال الحرب الباردة.

وكتب لو كاريه 26 كتابًا تم نشرها في أكثر من 50 دولة وترجمت لـ40 لغة، وفقًا لموقعه الرسمي على الإنترنت.

وقال غيلر إن أشهر أعماله امتدت لنحو ستة عقود وشملت “الجاسوس الذي جاء من البرد” الذي نشر في عام 1963، وجعل من لو كاريه “أشهر كاتب جاسوس في العالم”.

وكتب أيضًا “Tinker Tailor Solider Spy” و “A Most Wanted Man” ، والتي تم تحويلها إلى أفلام رائجة.

ولجأ المؤلفون إلى وسائل التواصل الاجتماعي حدادًا على لو كاريه.

وكتب الكاتب الأميركي، ستيفن كينغ، في تغريدة على موقع تويتر “هذه السنة الرهيبة أودت بعملاق أدبي وروح إنسانية”.