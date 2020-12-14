مجد موصللي.. خطير

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني مجد موصللي أغنيته الجديدة “خطير” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” والمتاجر الموسيقية الكبرى.

أغنية “خطير” من كلمات أحمد عصام، وألحان أحمد العقاد وتوزيع عمر صباغ، وقام مجد موصللي بتسجيلها في استوديو عمرو صباغ في لبنان.

يُقدّم مجد موصللي من خلال هذه الأغنية مزيجًا بين اللونين الرومانسي والإيقاعي حيث يغازل الحبيب بأجمل كلمات الحب في قالب موسيقي مختلف أرده المؤلف الموسيقي عمر صباغ أن يناسب أجواء السهر والحفلات الصاخبة تمامًا كما الجلسات الرومانسية البعيدة عن الزحمة والضجيج.

نفيد بالذكر أن طرح الأغنية ترافق مع جلسة تصوير جديدة شاكر مجد موصللي المتابعين ببعض اللقطات منها عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.