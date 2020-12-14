فيديو.. أشرف زكي يكشف تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، إنه لا يعرف نتيجة التحقيق مع محمد رمضان في واقعة الصور التي جمعته بمشاهير من إسرائيل.

وأضاف زكي في مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، أن نتيجة التحقيق ربما تأخذ وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق مع رمضان تضم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من النقابة، لافتاً إلى أنه يحاول دائماً حل مشاكل وأزمات الأعضاء بشكل ودي.





وكشف أن محمد رمضان خضع للتحقيق، الأحد، بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية، وأن نتيجة التحقيق هي التي ستثبت إذا كان مداناً أم لا.

وأكد أنه كان من الضروري إحالة رمضان إلى التحقيق لأن هناك مشكلة حدثت بالفعل، والتحقيق هو الذي سيقول كلمته.

وفي الوقت نفسه، أكد نقيب الممثلين المصريين أن "الشطب من النقابة" هو عقوبة مَن يمس تراب الوطن، تماماً مثل الممثلين الذين ذهبوا إلى تركيا و قطر ومنهم محمد شومان و هشام عبدالحميد.

وواجه النجم المصري محمد رمضان انتقادات لاذعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، السبت، صورة لرمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدام.

ثم نشرت الصفحة صورة أخرى تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع، خلال المناسبة نفسها.

ورد رمضان على هذه الموجة من الانتقادات ونشر عبر حسابيه على فيسبوك وتويتر مقطعا من الفيديو يظهر فيه مع شاب ويقول فيه: "فلسطين نمبر وان".