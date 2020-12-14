شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الرابع من Genius عن مارتن لوثر كينج جونيور على ديزنى بلس حصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المسؤلون عن سلسلة السيرة الذاتية Genius، أن الموسم الرابع من العمل سيدور حول الراحل مارتن لوثر كينج جونيور، المسلسل الذى كان يعرض على منصة ناشيونال جيوجرافيك، تم نقله إلى منصة ديزنى بلس حصريا، بداء من الموسم الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، حيث أعلنت مديرة ناشيونال جيوجرافيك كورتني مونرو عن تحرك المسلسل إلى منصة Disney Plus، وكان قد تم عرض الموسم الأول والثاني لأول مرة على قناة National Geographic وهي متاحة حاليًا للبث على Disney Plus، على أن يتم عرض الموسم الثالث على قناة National Geographic، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

وقدمت المواسم السابقة لـ "Genius" لمحة عن ألبرت أينشتاين وبابلو بيكاسو، وسيدور الموسم الثالث المقبل حول المغنية أريثا فرانكلين، التي ستجسدها الممثلة سينثيا إيريفو.

كما أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس.

كما يعيد إيوان ماكجريجور تأدية دوره أوبي وان كينوبي من سلسلة الأفلام، في المسلسل الجديد Star Wars: Kenobi.