لينا شاماميان: بسمع مهرجانات وبرقص على "بنت الجيران" و"أخواتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

أكدت الفنانة السورية لينا شاماميان، أنها تسمع المهرجانات الشعبية فى مصر خاصة وأنها تفرض نفسها وأصبحت نوع مختلف وشيء جديد على الثقافة المصرية والعربية.

أضافت شاماميان: "بسمع مهرجانات وكل حاجة، وأنا مع أني اسمع كل شيء وقبل سفري لفرنسا كنت بسمع الموسيقى اللي تهم شغلي وذوقي فقط ولكن بعد سفري لفرنسا بقيت بسمع كل شيء".

وأوضحت لينا في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن "كل موسيقى تفرز شيء جميل والمهرجانات تفرض نفسها".

تابعت: "أغاني المهرجانات في مصر مختلفة في الذوق عن الشعبيات في سوريا وهو شيء جديد لأذني وهي اكتشاف وتعطي طاقة للعالم".

واصلت: "لما بسمع المهرجانات في البيت برقص، وأنا بسمع مهرجان (بنت الجيران) و(أخواتي)"، لافتة إلى أنها تصادف بعض المهرجانات التي تعتمد على السباب فلا تعود سماعها ولكن هناك مهرجانات تحكي قصص وتدوين للحالة الاجتماعية.