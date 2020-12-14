شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "أحمد نوتردام" يقترب من انتهاء مونتاجه استعداداً للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم رامز جلال، عرض أحدث أفلامه الجديدة "أحمد نوتردام"، خلال الفترة القادمة بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا المخرج محمود كريم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا للعرض، وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم.

ويجسد رامز شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.