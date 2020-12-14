شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تتناول صراعات المرأة فى فيلمها الجديد "القاهرة مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتناول النجمة منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى، بفيلمها الجديد "القاهرة مكة" والذى تبدأ تصويره الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير، واختيار فريق العمل بجانب منى زكى، وجارى حالياً ترشيح العديد من أسماء النجوم ويتكتم صناع العمل عنهم وسوف يتم الإفصاح عنهم الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي.

من ناحية أخرى، انتهت منى زكي من تصوير فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطين عبدالوهاب، بجانب ضيف الشرف محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتواصل منى زكى تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، المقرر أن تنافس به منى في السباق الرمضانى المقبل، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وأخرون من النجوم إخراج تامر محسن.

وفى نفس السياق يعرض لمنى زكى حالياً فيلم "الصندوق الأسود" والذى يحقق أعلى الإيرادات وتخطت الـ6 ملايين منذ طرحه حتى الأن فى جميع دور العرض بالسينمات، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.