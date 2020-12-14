تزامنًا مع عرضه.. هذا ما قاله صلاح عبد الله عن "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شوق الفنان القدير صلاح عبد الله، جمهوره لمسلسله الدرامي الجديد"جمال الحريم" تزامنا مع عرضه على شاشة "dmc".

ونشر عبد الله، صورة له من العمل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "أتمنى أن يحظى هذا العمل بنسبة مشاهدة عالية تستمر في متابعته بحب وتقدير بقدر المجهود الفظيع جداً الذي بذله فريق العمل ليخرج للنور".

مسلسل"جمال الحريم" ينتمي لنوعية الأعمال الـطويلة ذات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربي ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.