فيديو.. يسرا اللوزي ترد على منتقديها بعد صورة البطن المكشوف

الإثنين 14 ديسمبر 2020

تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، الأيام الماضية لحملة من الهجوم والنقد، بعد نشرها صور مكشوفة البطن، خلال فترة الحمل.



وعلقت الفنانة يسرا اللوزي، على جلسة تصويرها لمجلة "فوج" وظهرت فيها حاملا، ببطن مكشوف، وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نزلت صور حلوة".

وأضافت: "زمان وبرضوا اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة، وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على أي حاجة عمرى ما هلحق أعيش حياتى".

وجاء تعليق الفنانة يسرا اللوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على "قناة القاهرة والناس"، مساء السبت.

وطالبت اللوزي منتقديها بمطالعة المقال على مجلة "فوج" وتفهم طبيعة الموضوع، قائلة: "أنا عملت الصور كنوع من أنواع التوثيق وحسيت إنى عايزة يبقى عندى صور فنية زى اللوحات بتاعت زمان".

واستكملت: "السوشيال ميديا بقت كلها كذب فى كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب، وكل الناس بتضحك على كل الناس والسوشيال ميديا مهمة ولكن أنا عندي معتقدات معينة ومش هتغير".

وتابعت: أنا دايما بنشر صوري بشكل طبيعي، وبدون مكياج، والهدف من نشر صورة الحمل، إن الأمهات تقبل نفسها والتغيرات اللى بتحصل لجسمها بسبب الحمل".

يذكر أن النجمة المصرية يسرا اللوزي شاركت في فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت خلال المهرجان وهي تعاني من زيادة مفرطة في الوزن.