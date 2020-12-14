شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تعيش نشاطا فنيا وتبدأ تصوير "النهاردة يوم جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة هنا شيحة حالة نشاط فني، فبعد حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته المنصرمة، بدأت شيحة تصوير دورها في فيلم "النهاردة يوم جميل"، أول أمس الجمعة، حيث تقدم هنا في الفيلم دور مختلف تماما وقضية هامة تستحق المناقشة وهي اغتصاب المرأة من زوجها، فتغتصب "هنا" في الفيلم من زوجها وهي حامل، وتلك القضية لا يعتبرها القانون قضية اغتصاب لان المغتصب يكون الزوج.



هنا شيحة

ويشارك بطولته زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصاروعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم ومدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا، دون الانحياز لأى طرف فى إطار مشوق جديد فى التناول والعرض البصرى السينمائى.

وعلي جانب آخر تعمل هنا شيحة علي مشروع جديد للكاتب هيثم دبور، ومن المقرر أن يكون مسلسل، ولكن لم يكشف فريق العمل أى تفاصيل عن القصة أو موعد بدء التصوير.