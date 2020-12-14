سيرين عبد النور أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهبرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت سيرين في الصور بشكل أنيق وجذاب، نالت الصور إعجاب متابعيها. أخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "ايغلز فيلمز" للمنتج جمال سنان

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