المخرج وسام المدني: وفاء عامر كادت تُعرض شعرها للحرق بـ"خان تيولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشاد وسام المدني مخرج فيلم"خان تيولا"، بأداء النجمة وفاء عامر في شخصية "مهيرة" بالعمل الذي ينافس حاليًا بدور العرض السينمائي.

وقال المدني، في تصريحات صحفية، اليوم: "وفاء عامر موضوع كبير جدًا، وكون إنها تقبل الورق والقصة، وتطلع بدور شريرة شوية بالفيلم، كان تحدي بالنسبة لها، وأيضًا تحدي بالنسبة لي، وقدرت تذاكره كويس جدًا، وعملت فيه تفاصيل صعبة جدًا".

وتابع: "اتفقنا أنا وهي على لوك معين للشخصية في فكرة الشعر، وكان (لون) معين، وفجأة في يوم التصوير، طلبت إنها تستأذن ساعة كأنها رايحة مشوار بدون ما تبلغني بأي تفاصيل، ورجعت باللوك اللي أنا كان نفسي أعمله، ولقيتها صبغت شعرها (لون أحمر).. فكان ممكن يأثر على شعرها ويعرضه للحرق فعليًا.. ولكن لأنها مؤمنة لدرجة كبيرة بالشخصية اللي بتقدمها، غامرت في إنها تعمل كدا".

وأوضح مخرج"خان تيولا": "وفاء تعبت أوي في تفاصيل الشخصية و(لوك) الملابس، لكون أحداث الفيلم تدور في حقبة الأربعينيات، وبذلت مجهودا في (الصوت)، لأنها كانت عاملة شخصيتين في شخصية واحدة، وأقرب لانفصام في الشخصية، وقدرت إنها تطلع صوت مصطنع ومستعار، في نفس اللحظة التي تتكلم فيها بشخصية (مهيرة) التي تجسدها، وده كان تحدي كبير أوي لوفاء عامر، ويرجع لأنها كانت بتذاكر كتير أوي، لدرجة إنه مكنش فيه (شوت) تصوير واحد بيعدي إلا وكل فريق العمل يصفق لوفاء عامر".

أضاف: "وفاء عامر كانت آخر واحدة تمشي من اللوكيشن وأول واحدة تيجي التصوير، وكل ما أروح التصوير، ألاقيها قاعدة في أوضة (مهيرة) في الخان، ووقتها كنا في عز التلج، وكنا بنصور في شهر يناير، وكنت بلاقيها قاعدة بتذاكر وتقرأ وماسكة (العروسة)، وبتشتغل معاها كونها إكسسوار مهم جدًا في الشخصية بتاعتها".

وردا على تصريح وفاء عامر في لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي، بأنها تتشرف أن (خان تيولا) يكون بأرشيفها الفني؛ قال: "أنا اللي تشرفت بخوض تجربة هي بطلتها، وأتمنى تكرارها، وأعتبر وجودها بالنسبة لي حاجة فوق الوصف، وتشرفت بالعمل معها لأنها نجمة كبيرة ومتعاونة جدًا".

فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.