أشرف زكي لأبنائه: "سايبلكم حب الناس وسيرة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن إرثه الذي سيتركه لأبنائه.
وقال زكي، ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "دايمًا بقول لأولادي أنا مش سايبلكم فلوس.. بس سايبلكم حب الناس وسيرة حلوة".
وتابع النقيب: "رجل الشارع عارفني كنقيب مش كممثل، وكوني نقيب دي شهرتي مع الناس في الشارع".
واستكمل: "احنا البلد الوحيدة اللي عندها مسرح للعرائس، وأنا بحب التمثيل والإخراج، ومش بفضل حاجة عن التانية، لأنها شغلانة واحدة، واشتغلت في أعمال قديمة ومع مخرجين كبار".
وعن أصعب محطات حياته، قال: "أول انتخابات كعضو، وأول انتخابات كنقيب، ويوم ما أعلنت مع منى الشاذلي إني مش هترشح، ويوم ما رجعت النقابة، ويوم ما خلفت بناتي".
وعن شطب عدد من الفنانين بالنقابة، فأضاف: "عمري ما حاولت أذي حد في شغلانته، ولكن لما حد فكر يمس تراب هذه البلد، شطبت أسمائهم من النقابة في ثانية".
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