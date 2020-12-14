شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: لا أعرف موعد طرح فيلم "2 طلعت حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد مجدى أنه لايعلم موعد طرح فيلم "2 طلعت حرب" الذى إنتهى من تصويره ويشارك في إنتاجه، مشيرا أنه لايعلم أيضا إذا كان يتم طرحه في دور العرض السينمائية أو أحد المهرجانات السينمائية كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" ، فيلم "2 طلعت حرب" من إخراج مجدى أحمد على، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد على، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل احدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

وعرض للفنان أحمد مجدى فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى المقامة حاليا داخل دار الاوبرا المصرية .

فيلم "حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.