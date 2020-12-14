شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد راتب شارك عادل إمام فى 19 فيلما ووصف الزعيم بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 4 سنوات على وفاة الفنان أحمد راتب، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم، تاركاً العديد من الشخصيات البارزة التى قدمها فى أعماله على مدار مشواره الفنى، ولكن الأعمال التى جمعته بالزعيم عادل إمام تعد الأشهر خلال مسيرته الفنية خاصة أنه شاركه العديد من الأفلام المهمة التى تعيش مع الجمهور حتى الآن.

واستعان عادل إمام بأحمد راتب في غالبية أعماله المسرحية والسينمائية، ووصل عدد الأفلام التى جمعت أحمد راتب بعادل أمان مايقرب من 19 فيلمًا، ومسرحية واحدة، ومسلسل واحد كان ختام التعاون بينهما، هو "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.

وكانت بداية في عام 1980، بفيلم "شعبان تحت الصفر" وبعد ذلك فيلم الزعيم "انتخبوا الدكتور سلميان عبدالباسط"، ثم فيلم "على باب الوزير" لتتوالى أفلامهم في فترة الثمانينيات، وأبرزها "المتسول، واحدة بواحدة، حتى لا يطير الدخان"، وجاءت فترة التسعينات، قدم راتب مع الزعبم فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة.

كما تعاونا في مسرحية "الزعيم" عام 1994، واستمر التعاون في أفلام "الإرهابي"، و"بخيت وعديلة 1-2" للمخرج نادر جلال، و"طيور الظلام"، وبعد غياب استمر من 1996، عاد أحمد راتب، للظهور مع "الزعيم"، في فيلم "التجربة الدنماركية" عام 2003، و"السفارة في العمارة" عام 2005، و"عمارة يعقوبيان" عام 2006، و"زهايمر" عام 2010.

وتحدث الفنان الراحل من قبل عن عادل إمام مؤكدا أنه صديق وأخ وتجمعهما علاقة حب وصداقة قوية، خاصة وأن الثنائي يخاف على مصلحة الآخر، موضحا أن عادل إمام موضوعي في اختياراته وخاصة حينما اختاره في أكثر من عمل، كما وصف الزعيم بالسد المنيع الذي وقف في سبيل استمرار مهنة الفن، خاصة وأن البعض لم يكن يرغب أن تكون ريادة التمثيل في مصر.

ورحل أحمد راتب عن عالمنا يوم الأربعاء 14 ديسمبر، عن عمر يناهز الـ 67 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات والتي توفي فيها، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة العصر.