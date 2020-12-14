شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: ماجدة زكى أمى مش أختى وروجينا رفيقة الكفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون: "كنت بحلم أبقى عميد لمعهد الفنون المسرحية لما كنت طالب وحققت هذا الحلم، وأنا اهتماماتى كانت خدمية منذ وجودي في المعهد كطالب قبل أن أكون نقيبا، واتعلمت أن النقيب يكون معروف وليس نكرة واستطعت الحمد الله التواجد بأدائي النقابي وليس بأدواري التمثيلية".

وأضاف أشرف زكى خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناة on: "حلمت إني أكون نقيب ووصلت ودفعتي كانت سبب نجاحى كعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ولما نزلت الانتخابات قدام يوسف شعبان واستأذنته ونزلت قدامه وربنا وفقنى ونجحت، وعلاقتى به عظيمة جدا وهو اسمه يوسف شعبان ولكنه يوسف شبعان لأنه شبعان كل حاجة وهو أحد الفرسان العظماء، ودائما معنديش وقت مهدر وبحترم الوقت جدا".

واستطرد "زكى": ماجدة زكى أمى مش أختى وبعد وفاة والدتى شالت البيت كله وعبء الأسرة وروجينا رفيقة الكفاح فى كل حاجة، قاعدت نقيب 5 سنين روجينا قاعدت فى البيت 4 سنين عندها محطة مهمة فى حياتها هي مسلسل مع سبق الإصرار والفضل يعود لمحمد سامى والكاتب أيمن سلامة".