محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان المتهم بالتطبيع، كان لديه اليوم الأحد، تحقيق بالنقابة، وكان متواجدًا في هذا التحقيق.
وأضاف النقيب، ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا يعلم شيئًا عن هذا التحقيق، لأنه كان يتكون من لجنة خاصة تواجد بها الفنان سامي مغاوري والفنان أيمن عزب، ومستشار من مجلس الدولة.
وكانت نقابة الصحفيين، قد قررت مقاطعة أخبار الفنان المتهم بالتطبيع ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي: "تم التحقيق اليوم مع الفنان المتهم بالتطبيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.