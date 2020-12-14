أشرف زكي: "تم التحقيق اليوم مع الفنان المتهم بالتطبيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان المتهم بالتطبيع، كان لديه اليوم الأحد، تحقيق بالنقابة، وكان متواجدًا في هذا التحقيق.

وأضاف النقيب، ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا يعلم شيئًا عن هذا التحقيق، لأنه كان يتكون من لجنة خاصة تواجد بها الفنان سامي مغاوري والفنان أيمن عزب، ومستشار من مجلس الدولة.

وكانت نقابة الصحفيين، قد قررت مقاطعة أخبار الفنان المتهم بالتطبيع ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.