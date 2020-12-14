أستضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء اليوم فرقة الفنان الجزائرى طارق العربى طرقان وأبنائه بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته حيث قدمت الفرقة حفلتين على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.
بدأ الحفل الاول فى الساعة الخامسة تلاه الحفل الثانى الذى أقيم فى تمام الثامنة.
وقررت إدارة دار الأوبرا المصرية إقامة حفل آخر بعدما نفذت تذاكرالحفل الأول فور طرح التذاكر للجمهور..قدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية" ليسترجع بها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التى خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، كابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلى، كونان، كوكب
يذكر أن الفنان طارق العربى طرقان هو من أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء منها "سلاحف النينجا"، و"كابتن ماجد"، إذ يعد من الملحنين والمؤلفين والمغنيين إنتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من 1500 لحن وأغنية لـ مكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربى وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات فى أجميع ارجاء الوطن العربى
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. طارق طرقان وأبنائه يلتقون بجمهور الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.