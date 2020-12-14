تراند اليوم : مش هتصدق .. صلة قرابة تجمع مجدي كامل بـ عايدة الكاشف – صورة

كشفت الفنانة والمخرجة عايدة الكاشف عن صلة القرابة بينها وبين الفنان مجدي كامل، والتي لا يعلمها البعض.

ونشرت ابنة رضوان الكاشف عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram صورة مجدي كامل وكتبت مهنئة: “كل سنة وأنت طيب يا أحلى خالو”.

ومجدي كامل هو شقيق الكاتبة عزة كامل زوجة مخرج الواقعية الراحل رضوان الكاشف، ولها منه ابنان هما عايدة ومصطفى.

وكانت آخر أعمال عايدة الكاشف هي مسلسل “ليه لأ”.

مسلسل “ليه لأ” عرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

المسلسل من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعايدة الكاشف وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

يذكر أن رضوان الكاشف توفى في 5 يونيو 2002 عن عمر ناهز 50 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة بعد رجوعه من مهرجان روتردام فى هولندا والذى شارك فيه بفيلمه الأخير “الساحر” من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ثم فيلم “عرق البلح” بطولة الفنانة شيريهان، ثم توفى وشيعت جنازته بالقاهرة.



