تراند اليوم : جبمسوت يظهر نحافة سيرين عبد النور – إتفرج

لفتت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنظار جمهورها برشاقتها في أحدث صور نشرتها.

نشرت سيرين عبر حسابها على Instagram صور من جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها ترتدي “جمبسوت” باللون “البيج” أظهر نحافتها.

ووضح على سيرين عبر النور خسارة الوزن خاصة من منطقة الخصر وحتى الساقين، وعلق جمهورها على هذا الأمر مؤكدين أنها نحفت بشكل كبير.

على جانب آخر، تشارك سيرين عبد النور في برنامج “The masked singer- أنت مين” الذي يعرض عبر mbc بعد تعريبه من الفورمات العالمي.

وتنضم سيرين إلى قائمة المحقيين قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي، الذين يحاولون اكتشاف هوية النجم الذي يظهر على المسرح متخفيا تحت ماسك.



