شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز الرئيس الشرفي لمهرجان "سمنود المسرحي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان سمنود المسرحي الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز لتكون الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته الـ 25 ، والذي يبدأ يوم 17 ديسمبر ولمدة عشر أيام متتابعة حيث تقديم عروض المهرجان ، وقد تقدم للجنة المشاهدة للاشتراك في المهرجان أكثر من 60 عرضًا مسرحيا من مصر من مختلف محافاظاتها وخارجها ، وبعد مشاهدة جميع العروض استقر القرار من قبل لجنة مشاهدات العروض على مشاركة 27 عرضًا ويشارك من خارج مصر عرض من دولة السودان
المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، و مديرية الشباب والرياضة بالغربية إدارة الشباب والرياضة بسمنود ، ويدير مهرجان سمنود المسرحي الفنان المخرج " إبراهيم زهران ،منسق المهرجان المخرج " حاتم قرشم "، وندوات المهرجان يديرها ويناقش العروض المخرج " محمود الرفاعي " وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والمخرج الفنان هشام حامد وعضوية مهندسه الديكور الفنانة "نهاد السيد " ، والمخرج المسرحي الفنان، وليد شحاتة .
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