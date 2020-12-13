جورج خباز يناجي بيروت بكلمات مؤثرة: “يا شتي تأخر”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان اللبناني جورج خباز كلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، كتبها لبيروت وأدّاها بصوته بعنوان “يا شتي تأخر”، وذلك بسبب جرح لبنان الغائر بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي شرّد الآلاف من منازلهم التي لا تقوى على مواجهة الشتاء بما فيه من عواصف وأمطار.
المشهد السوريالي لدمار الجميزة ومار مخايل دفع جورج خباز لنشر هذه الكلمات، وجاء في بداية الكلام: “يا شتي تأخر ع بيروت في ناس بلا بيوت… في قلب اندبح في وجه انجرح ضيعنا الفرح تحت حجار البيوت”.
وبذلك يناجي خباز الشتاء، طالباً منه أن يتأخر، واصفاً بكلمات مليئة بالعواطف حال الصيف الفائت والوجه الكئيب للمدينة.
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